Замах на умисне вбивство вагітної жінки – колишньому співмешканцю загрожує від 10 років до довічного ув’язнення

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом замаху на жінку, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідство встановило, що 41-річний житель міста Коростеня у січні минулого року намагався позбутися колишньої вагітної співмешканки.

Він дізнався, що жінка чекає дитину, і був проти її народження. Аби примусити перервати вагітність, неодноразово погрожував їй фізичною розправою. За домашнє насильство та побиття вагітної співмешканки суд заборонив йому наближатися до потерпілої.

Однак обвинувачений не вгамувався. Він задумав отруїти жінку та її ненароджене дитя. Для цього придбав сильнодіючий медичний препарат за 2500 грн.

Проте здійснити злочинний план йому не вдалося – на заваді стали правоохоронці, які затримали чоловіка відразу, як тільки він купив медпрепарат.

Життя жінки й дитини врятоване. А зловмисник постане перед судом.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Житомирської обласної прокуратури. Досудове розслідування проводило ГУНП в області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним виробком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури