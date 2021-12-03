Замах на вбивство малолітнього – на Полтавщині залишено без змін вирок стосовно колишніх вихованців центру реабілітації

Залишено без змін вирок стосовно двох колишніх вихованців комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради. Таку ухвалу за принципової позиції Полтавської обласної прокуратури постановлено Полтавським апеляційним судом.

Молодшого співучасника злочину позбавлено волі на 10 років, старшого – на 7. Також останньому у примусовому порядку за місцем відбування покарання надаватимуть амбулаторну психіатричну допомогу.

Наприкінці березня 2020 року у вказаному центрі вночі у присутності інших дітей з метою помсти та підтримання авторитету серед неповнолітніх двоє вихованців закладу 14-ти та 17-ти років побили і намагалися задушити 7-річного хлопчика. Дерев’яною полицею з тумби вони тиснули на шию малолітнього до початку кровотечі та втрати останнім свідомості. Переконавшись, що потерпілий не дихає, один зі співучасників злочину дозволив присутньому свідку повідомити про скоєне персонал закладу — це врятувало дитині життя.

Обох фігурантів засуджено за закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вирок суду першої інстанції (Київського районного суду Полтави) набрав законної сили.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури