Замах на вбивство таксиста та розбій – підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі

Києво-Святошинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на умисне вбивство водія однієї із служб таксі та розбійного нападу ( ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено що в ніч з 31 липня на 1 серпня поблизу м. Вишневе між 19-річним пасажиром та 36-річним водієм таксі виник конфлікт. Після зупинки автомобіля чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на узбіччі дороги, між ними розпочалася бійка у ході якої юнак завдав 2 удари ножем в область шиї потерпілого, після чого взяв камінь та наніс ним численні удари по голові.

Коли зловмисник побачив що таксист перебуває без свідомості, він заволодів його гаманцем та іншими особистими речами, і з місяця скоєння злочину зник.

На теперішній час чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває та здійснюється відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура