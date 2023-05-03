Замах на вбивство колишньої дружини сокирою – жителя Котелевської громади позбавлено волі на 7 років

За публічного обвинувачення Диканської окружної прокуратури 43-річного жителя Котелевської територіальної громади визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України).

Особу позбавлено волі на 7 років. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Полтавської

обласної прокуратури.

Встановлено, що у 2021 році чоловіка засудили до 2,5 років обмеження волі за домашнє насильство стосовно дружини. Відбуваючи покарання, він дізнався, що жінка ініціювала розлучення.

Наприкінці 2022 року зловмисник повернувся додому, зайшов у будинок вже колишньої дружини, де в присутності трьох дітей двічі вдарив потерпілу по голові обухом сокири та з місця події зник.

Найстарший неповнолітній син потерпілої повідомив про злочин сусідку, яка викликала лікарів і правоохоронців. Того ж дня кривдника затримали.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі життя жінки вдалося врятувати.

Вирок постановлено Котелевським районним судом. До набрання ним законної сили особа перебуватиме під вартою.