Замах на вбивство сестри та племінниці – прокурори скерували клопотання щодо примусового лікування неосудного чоловіка

За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до 35-річного чоловіка, за фактом замаху на вбивство двох осіб, одна з яких малолітня та незаконного поводження з бойовими припасами (ч. 2 ст. 15, п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що ввечері 23 травня між братом, жителем с. Олександрія, та його двоюрідною сестрою зі Здолбунова виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік кинув бойовий припас – наступальну осколкову ручну гранату РГД-5, яка, здетонувавши, спричинила тілесні ушкодження для потерпілих.

Крім цього, в ході проведених обшуків за місцем проживання обвинуваченого виявлено патрони та ручну гранату Ф-1, які придатні до стрільби.

Вказані дії додатково кваліфіковано як незаконне придбання та зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.

Утім судово-психіатричний експерт дійшов висновку, що чоловік на час вчинення злочинів і дотепер страждає на хронічне психічне захворювання, не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а відтак потребує ізоляції від суспільства та госпіталізації до спеціального закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції № 6 (Здолбунів) Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури