Замах на вбивство: в Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину з пістолета

Увечері 8 травня в одному з магазинів обласного центру відвідувач здійснив кілька пострілів у продавця з пістолета. Пораненого чоловіка ушпиталили, його життю загрози немає. Правоохоронці затримали 51-річного нападника та вилучили зброю. Триває досудове розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №2.

Встановлено, що того вечора до торговельного закладу, де працює 57-річний чоловік, прийшов його знайомий. Попередньо, на ґрунті раніше виниклого конфлікту, він кілька разів вистрілив у голову та тулуб продавця.

Пораненого ушпиталили, медики діагностували у нього травму голови та множинні поранення м’яких тканин.

Слідчі та оперативники Житомирського райуправління поліції №2 затримали фігуранта у процесуальному порядку. У нього вилучили пневматичний револьвер.

9 травня поліцейські повідомили йому про підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Відомо, що чоловік раніше вже вчиняв правопорушення та на розгляді в суді перебуває клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Тож нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

Згідно з чинним законодавством, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Житомирської області