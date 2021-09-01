Замах на заволодіння майже ₴5 млн. та відмивання понад ₴28 млн. – на Запоріжжі судитимуть директора підприємства

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника суб’єкта господарювання за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та службового підроблення (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

За даними слідства, директор створеного на підставі недостовірних відомостей підприємства здійснив незаконні безтоварні операції, від яких отримав безготівкові кошти на суму понад 28 млн грн, які легалізував (відмив) шляхом вчинення фінансових операцій. При цьому з метою отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі майже 5 млн грн вніс недостовірні дані до документів податкового обліку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним.

Запорізька обласна прокуратура