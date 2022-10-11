Замах на зґвалтування неповнолітньої: чоловіка засуджено до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Кропивницької окружної прокуратури суд визнав винним мешканця обласного центру у вчиненні замаху на зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 152 КК України).

Ювенальний прокурор у суді довів, що у червні 2021 року, засуджений у вечірній час, напав на 17-річну дівчину, яка йшла вздовж набережної річки Інгул, та намагався її зґвалтувати. Чоловік затяг потерпілу в кущі, побив повалив на землю та почав роздягати.

В цей час поряд проїжджав велосипедист, а потерпіла почала кричати та кликати на допомогу, тож нападник злякався та втік. Його затримали співробітники поліції неподалік від місця злочину.

Суд повністю підтримав позицію прокурора та призначив ґвалтівнику покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Вирок суду на даний час ще не набрав законної сили, триває час на подання апеляційної скарги.

Кіровоградська обласна прокуратура