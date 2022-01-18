Замах на зґвалтування школярки – рецидивіста з Сумщини засуджено до 9,5 років за ґратами

За публічного обвинувачення Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури суд визнав 20-річного хлопця винним у вчиненні замаху на зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 152 КК України). Його засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2021 року в м. Кролевець засуджений у вечірній час напав на 15-річну дівчину, яка одна поверталася додому, та намагався зґвалтувати. Юнак повалив дівчину на землю та спробував стягнути зі школярки джинси. Старшокласниця пручалася та кричала. Її крики про допомогу почула жінка, яка проходила неподалік, тож нападник злякався та втік.

Його затримали співробітники поліції через декілька годин. З’ясувалося, що він раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів майнового характеру і не так давно звільнився з місць позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проведено слідчими відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури