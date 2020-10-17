Заместителя городского головы на Луганщине задержали на взятке за победу в тендере

В Луганской области задержан первый заместитель городского головы за вымогательство 10% “отката” от предприятия за признание его победителем тендера на выполнение работ по благоустройству города. Чиновника задержали на получение 46 тыс. грн взятки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

«Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области разоблачено и задержано первого заместителя городского головы в Луганской области при получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК)», — говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник требовал от ООО «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

«Он получил от местного предпринимателя 46 тыс. грн за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка. Первый заместитель городского головы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.