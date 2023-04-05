Замість айфона – кусок мила: у Львові за шахрайство судитимуть працівника пошти та його приятеля

Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків за фактами шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України), а стосовно одного із них також за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року у Львові менеджер одного із поштових відділень спільно із знайомим налагодили на пошті шахрайську схему із заміною телефонів на мило та інші підручні засоби.

Львів’янин за допомогою онлайн-сервісу знаходив оголошення про продаж мобільних телефонів марки Apple. Домовлявся про купівлю мобільного та відправку поштового відправлення за допомогою кур’єрської служби, при цьому вказував вигадані анкетні дані одержувача.

В свою чергу, його товариш, який працював менеджером на пошті та мав доступ до інформації про рух вантажів та посилок, за винагороду домовлявся з кур’єрами про доставку посилок без оформлення відповідних документів.

Коли кур’єр доставляв посилку, чоловік отримував її та нібито оглядав справність телефону. Однак, насправді замінював гаджет на якісь підручні побутові речі, накшталт шматка мила, пластиліну чи ложки, та заклеював коробку назад. Після чого повертав посилку цьому ж кур’єру для подальшого повернення продавцям із відміткою «отримувач не з’явився».

Таким чином, обвинувачені незаконно заволоділи 8 айфонами на загальну суму майже 400 тис грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури