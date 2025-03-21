Замість допомоги організатори так званого «реабілітаційного центру» змушували алкозалежних безоплатно працювати на будівництві

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом мешканцям Київщини, які під приводом реабілітації алко- та наркозалежних вербували людей у трудове рабство, використовуючи їх вразливе становище (ч.2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, чоловіки та жінки, які мають проблеми з алкоголем та наркотиками, а також їхні рідні, звертались до однієї з релігійних організацій на Київщині. Там їм рекомендували реабілітаційний центр, де обіцяли допомогти позбутися залежностей, змінити їх життя та надалі знайти роботу. Крім того, клієнтів, що не мали житла, роботи та зловживали алкоголем, підшукували самі організатори центру. Втім, замість лікування, «пацієнтів» змушували безоплатно працювати на будівництві.

«Реабілітаційний центр» працював у Гостомелі на Київщині. Мешканців заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та перетворювали фактично на трудових рабів, адже за їх роботу на будівництві гроші отримували організатори схеми. При цьому у людей забирали документи, вони не могли користуватися телефоном, самостійно залишити будинок чи відмовитись від роботи. Жінки готували їжу та прибирали у будинку.

Під час проведення обшуків в будинку перебувало 15 мешканців. Також задокументовано роботу людей на будівництвах.

Пресслужба Київської міської прокуратури