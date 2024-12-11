Замість «Iphone 15 Pro» та «Iphone 15 Pro Мах» шахрай надсилав покупцям муляжі телефонів

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 18-річному рівнянину у вчиненні 12 епізодів шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний розмістив на сайті «OLX» оголошення про продаж мобільних телефонів «Iphone 15 Pro» та «Iphone 15 Pro Мах». Клієнтам, які хотіли придбати телефон, підозрюваний поштою відправляв муляж телефону у фірмовій коробці.

Покупці на пошті не перевіряли чи справжній телефон їм надіслали, а лише дивились чи є щось у коробці. Після цього через поштовий сервіс вони пересилали продавцю гроші. Вже вдома власники муляжів розуміли, що стали жертвою шахрайства.

В такий спосіб 18-річний хлопець заробив майже 340 тис. гривень, ошукавши 12 покупців.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Пресслужба Київської міської прокуратури