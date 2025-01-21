Замість іспитового строку киянин, який розбещував 14-річну дівчину, отримав реальне покарання

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської міської прокуратури та Деснянської окружної прокуратури м. Києва до 4 років позбавлення волі засуджено 44-річного киянина, який мав інтимні стосунки з 14-річною дівчиною, а також надсилав їй порнографію (ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що родина дівчини в 2022 році з окупованої території України переїхала до міста Києва. Чоловік, під приводом допомоги сім’ї дівчини в пошуках помешкання, обмінявся з неповнолітньою номерами телефонів. Спочатку, вдаючи із себе друга родини, спілкувався з дитиною на «відверті теми», а потім, надсилав їй інтимні фото, чим вчиняв розбещення.

Упродовж серпня 2023 року підозрюваний декілька разів вступав в інтимні стосунки з 14-річною дівчиною.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва зловмисника визнано винним та засуджено до 3 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 роки.

Не погоджуючись з вироком суду, ювенальні прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та засудив чоловіка до 4 років позбавлення волі. Його взяли під варту в залі суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури