Замість облаштування укриттів заволоділи ₴1 000 000: повідомлено про підозру трьом столичним посадовцям

Правоохоронці довели причетність порушників до факту розкрадання бюджетних коштів та підробки службових документів. Їм загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва спільно з працівниками СБУ викрили злочинну діяльність трьох посадовців.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що управління освіти уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 навчальних закладах району:

«Незважаючи на те, що переможець тендеру запропонував ціни значно вище ринкових, управління освіти уклало з ним договір, що призвело до безпідставного перерахування коштів зі столичного бюджету на суму понад один мільйон гривень. За даним фактом слідчим відділом було розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 – це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ч. 1 ст. 366 – службове підроблення, Кримінального кодексу України».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили про підозру начальнику та двом заступникам управління освіти.

Шевченківський районний суд столиці обрав затриманим запобіжні заходи – одному із фігурантів застава у розмірі 1 000 000 гривень та двом по 400 000 гривень з відстороненням від займаних посад.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва