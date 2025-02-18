Замість офіційної оренди вимагав гроші для себе – судитимуть екскерівника дочірнього підприємства держкомпанії «Автомобільні дороги України»

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з дочірніх підприємств ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди за здачу в оренду майна (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець вимагав від приватного підприємства гроші за оренду складів у Києві. Спочатку домовились про зберігання майна, за що неофіційно підприємці мали платити по 100 000 гривень на місяць.

Коли підприємство почало наполягати на офіційному укладенні договору оренди приміщень, то за цю послугу попросили заплатити 150 тис. гривень.

Загалом задокументовано факти одержання службовою особою неправомірної вигоди на загальну суму 600 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури