Замість отримання «грошової допомоги» громадянка втратила понад 57 тисяч гривень

Поліція застерігає громадян від шахрайської схеми в Інтернеті

Поліцейські закликають громадян не переходити за сумнівними посиланнями в Інтернеті та не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

До поліції звернулася 39-річна мешканка Чернігова із повідомленням, що з її банківського рахунку зникло більше 57 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що ще 15 лютого в Інтернеті вона побачила посилання про оформлення «грошової допомоги» та перейшла за посиланням. Там їй запропонували ввести реквізити до її банківського мобільного додатку нібито для оформлення «грошової виплати» від відомої міжнародної організації. Потерпіла виконала ці умови, після чого з її картки зникли кошти.

Нині поліція розшукує причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження.

Поліція наполегливо рекомендує: по телефону або в Інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки. Адже, переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані. Завдяки цьому шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків.

Пам’ятайте: інформацію про справжні державні виплати та порядок їх отримання міститься лише в офіційних джерелах.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області