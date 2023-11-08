Замість отримання «соціальних виплат від держави» жителька Звягельщини втратила власні заощадження

Днями до поліції звернулась 56-річна жителька Ярунської громади з повідомленням про зняття коштів з її банківського рахунку. Жінка розповіла, що в одній із соціальних мереж натрапила на оголошення про надання одноразової грошової допомоги від держави, яке, як виявилось згодом, розмістили шахраї.

У повідомленні було вказано гіперпосилання, перейшовши за яким, нібито можна отримати гроші. Для цього необхідно було вказати логін та пароль від банківського мобільного додатку, що жінка й зробила.

Згодом до заявниці зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником банку, повідомив, що для того, аби отримати виплати, потрібно назвати код, який за кілька хвилин прийде на мобільний жінки. Після того, як заявниця виконала усі умови, з її рахунку зникли майже 16 000 гривень.

Нині за вказаним фактом поліцейські Звягельського райвідділу проводять перевірку за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України, у рамках якої встановлюють обставини та причетних осіб.

Водночас правоохоронці закликають громадян бути більш обачними у користуванні банківськими картками: ніколи й нікому не повідомляйте коди доступу до ваших рахунків, паролі, що надходять у смс-повідомленнях, а також не розголошуйте особистих відомостей невідомим особам та на сторонніх ресурсах.

Будьте розсудливими та обережними.

Звягельський районний відділ поліції