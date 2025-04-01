Замість ремонту автомобілів зняв з них деталей на пів мільйона гривень – судитимуть керівника СТО

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38 – річного керівника СТО, якого обвинувачують у шахрайствах та заволодінні орендованим автомобілем (ч.ч 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік орендував в Оболонському районі гараж, де надавав послуги з ремонту автомобілів.

Клієнти залишали машини на станції для діагностики, давали аванс, а потім їх переконували, що автомобілі потребують ремонту. Втім, замість ремонту чоловік знімав з машин деталі, а з власниками переставав виходити на зв’язок. Таким чином обвинувачений «відремонтував» 3 автомобілі, зокрема машину військового. Загальна сума збитків – понад 520 тис. гривень.

Крім того, в аналогічний спосіб чоловік розібрав орендований автомобіль, знявши усі деталі, зокрема двигун, завдавши власнику машини збитки на загальну суму 220 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури