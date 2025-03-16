Замість «царя путіна» отримає місце біля «параші»: в Охтирці посадовця судитимуть за підтримку окупантів

Слідчі Охтирського районного відділу поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно завідувача філією однієї з медичних установ міста Охтирка, за виправдовування збройної агресії рф.

Поліцейські з’ясували, що протягом року 45-річний посадовець неодноразово висловлював симпатії до армії рф. Він стверджував, що з приходом росіян “життя налагодиться”, і мріяв працювати на окупованих територіях Луганської області, сподіваючись на “гідну зарплату та повагу”. Також чоловік схвально відгукувався про президента рф, називаючи його “царем”, що “приймає правильні рішення”.

Тепер йому доведеться відповідати за свої слова. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України передано до суду. Посадовцю загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, а також можлива конфіскація майна.

Відділ комунікації поліції Сумської області