Замість відправки на фронт продавали військову амуніцію та авто: хмельницькі поліцейські затримали організатора

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції сьогодні, 13 серпня.

Працівники поліції продовжують системні заходи з викриття злочинних схем реалізації військової амуніції і гуманітарної допомоги та їх організаторів, які намагаються наживатися на війні. За результатами їх проведення оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили місцевого мешканця, який займається міжнародними вантажними перевезеннями.

Фігурант під виглядом гуманітарної допомоги для потреб армії завозив військову амуніцію, інші речі першої необхідності й транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість відправки на фронт – продав.

12 серпня оперативники та слідчі затримали організатора під час продажу двох авто за 3600 доларів США. Також він отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тис. грн. Раніше було задокументовано продаж фігурантом бронежилетів 5-го класу з підсумками. Проте, відповідно до висновку експертного дослідження, заявлений клас не відповідає технічним вимогам.

Наразі відомо про завезення під виглядом гумдопомоги та продаж шести автівок на 12 000 доларів США.

З метою виявлення незаконно набутої гуманітарної допомоги правоохоронці провели п’ять обшуків. Вилучили три автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, медичні підсумки, побутову хімію та засоби гігієни.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до налагодженої «схеми».

Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури розслідується за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (стаття 201-2 Кримінального кодексу України).

Заходи з викриття та документування проводилися спільно зі співробітниками УСБУ в Хмельницькій області.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України