Замість виправдання експоліцейський отримав 4 роки ув’язнення за побиття та неправомірний обшук

За апеляційної скаргою Хмельницької обласної прокуратури скасовано виправдувальний вирок колишньому поліцейському за порушення недоторканності житла та перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 365 КК України).

Наразі ухвалено новий вирок – 4 роки позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права обіймати посади в правоохоронних органах.

Прокурори довели, що у січні 2018 року оперуповноважений у складі слідчо-оперативної групи приїхав до будинку мешканця одного із сіл Шепетівського району для перевірки інформації про крадіжку.

Без наявності законних підстав і дозволу власника він проник на територію домоволодіння та неправомірно провів там обшук.

Також доведено, що засуджений застосував до господаря фізичну силу та гумову палицю, чим спричинив тілесні ушкодження.

На цей час обвинувальний вирок набрав законної сили.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури