Замовне вбивство бізнесмена: судитимуть фігуранта, який 13 років переховувався

Слідчі завершили розслідування щодо одного з фігурантів замовного вбивства бізнесмена у Первомайську, скоєного у листопаді 2007 року.

Тоді замовник та виконавець вбивства були затримані одразу. Обом суд виніс вирок — 15 років ув’язнення. А третій спільник, постачальник зброї та вибухівки, перетнув кордон та втік.

У листопаді 2020 року миколаївські правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД у місті Дніпро, попри всі конспірування 50-річного зловмисника, встановили його нове прізвище, місцеперебування, та затримали, не зважаючи на те, що минуло 13 років.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб» та ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» стосовно затриманого посередника замовного вбивства. Відповідно до санкцій вказаних статей зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 21 квітня слідчі направили кримінальне провадження до прокуратури. Тепер суд вирішуватиме долю фігуранта.

Первомайський районний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області