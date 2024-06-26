Замовника резонансного вбивства підприємця та двох виконавців засуджено до 15, 14 та 12 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури трьох місцевих жителів визнано винними в умисному вбивстві, за попередньою змовою групою осіб, та незаконному придбанні і зберіганні вогнепальної зброї і бойових припасів (п. п. 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Замовника-організатора (раніше судимий за вбивство) та двох виконавців засуджено до реального покарання – позбавлення волі, відповідно, на 15, 14 та 12 років.

Прокурор у суді довів, що обвинувачені у травні 2019 року, за попередньою змовою, скоїли вбивство приватного підприємця.

Нагадаємо, подія набула значного суспільного резонансу.

Потерпілий та обвинувачені – громадяни іноземної країни. Підприємець займався каменеобробною діяльністю. Він спільно з родичем мав виробничий цех в одному із сіл Коростишівського району.

З метою розподілу сфери впливу у прибутковому бізнесі, у засудженого 38-річного жителя Житомира виник умисел на вбивство. Смертельну розправу над 31-річним підприємцем замовив двом знайомим, жителю Києва та обласного центру. Для цього придбав декілька видів вогнепальної зброї – саморобний автомат, самозарядний карабін моделі «МАК» та боєприпаси до них.

Виконавці діяли за розробленим замовником планом. Увечері, близько 22:00 год, приїхали на мотоциклі до каменеобробного цеху та вистежили підприємця. А коли той вийшов з приміщення, здійснили з автомата серію прицільних пострілів. Однією з куль підприємця смертельно поранено у голову.

Після скоєного зловмисники залишили місце злочину, приховавши зброю та решту боєприпасів на узбіччі дороги.

Однак вже наступного дня усіх трьох затримано та взято під варту, де вони перебувають і до набрання вироком законної сили.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури