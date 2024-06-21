«Замовив» конкурента, аби усунути його з ринку забудовників: на Хмельниччині затримали організатора злочину

Замовником виявився голова одного з житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), який також перебуває у статусі підсудного у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу в одному з обласних центрів України. Задля порятунку життя потерпілого, поліцейські провели спецоперацію: інсценували вбивство чоловіка, надіслали замовнику підтверджуючі фото. Фігуранта затримано та повідомлено про підозру.

Оперативники отримали інформацію, що невідома особа шукає у кримінальних колах виконавця для скоєння тяжкого злочину. Завдяки проведеним оперативним заходам вдалося встановити замовника, майбутню жертву, а також з’ясувати мотиви злочину.

Замовником виявився голова одного з житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) – підсудний у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу в одному з обласних центрів України. Потерпілий – його конкурент на ринку забудовників та генпідрядник на окремих об’єктах незавершеного будівництва, якими раніше займалась компанія замовника злочину. На цьому ґрунті між забудовниками виник конфлікт.

Щоб усунути конкурента з ринку, голова ЖБК підшукав виконавця вбивства. Задля порятунку життя поліцейські інсценували вбивство чоловіка та надіслали замовнику підтверджуючі фото. Після чого фігурант перерахував виконавцю частину обумовлених коштів.

19 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області затримали замовника злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття та документування проводилися спільно з УСБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України