Замовив убивство дружини – прокуратура повідомила про підозру чоловіку та його спільнику

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям за фактом замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 49-річний мешканець міста Івано-Франківська замовив нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, з якою на даний час триває процес розлучення. Для цього чоловік разом зі своїм спільником (47-річним місцевим мешканцем) підшукали виконавця.

Однак згодом зловмисники змінили плани та надали вказівку виконавцю щодо вбивства потерпілої.

За виконання такого завдання обіцяли винагороду в розмірі 2000 доларів США.

Правоохоронці викрили протиправні дії та затримали фігурантів у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в Івано-Франківській області за оперативного супроводу УКР ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура