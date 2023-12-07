Заочно судитимуть колишню журналістку з Маріуполя, яка веде інформаційну війну проти України (відео)

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 21-річної ексмедійниці за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

У вересні 2022 року співробітниця одного з маріупольських телеканалів залишилася в розбитому армією рф місті й влаштувалася на медіаресурс окупантів «Маріуполь 24». Нині «головна редакторка» прославляє російських військових, називаючи їх «захисниками», а Збройні Сили України навпаки безпідставно звинувачує в обстрілах житлових кварталів і вбивствах мирних громадян.

Використовуючи кремлівську методику просування російських наративів, обвинувачена поєднує редакторство з роботою кореспондента й диктора. Дівчина встигла спробувати себе і в якості ведучої однієї з рубрик в програмі, автором якої є одіозний пропагандист держави-агресора. Так званій журналістці також вистачило цинізму, аби разом з відеоператором знімати «фільм» про міфічні «звірства» української армії на розбитому ворогом комбінаті «Азовсталь».

Наразі громадянка перебуває у розшуку. Спеціальне досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Максимальне покарання – 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури