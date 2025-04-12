Заочну підозру отримали троє рашистів, які під час окупації Ізюма викрали ветерана АТО
Служба безпеки та Національна поліція встановили особи ще трьох воєнних злочинців рф, які викрадали людей під час окупації частини Харківщини на початку повномасштабної війни.
За матеріалами справи, фігурантами є:
▪️ Айрат Азімшин – командир взводу 6-ї окремої танкової бригади рф;
▪️ Сафарал Андріанов– заступник командира взводу 6-ї окремої танкової бригади рф;
▪️ Асланбек Кабардов – командир автомобільного відділення 26-го танкового полку збройних сил рф.
Усі троє рашистів входили до складу окупаційних угруповань росії, які брали участь у захопленні селища Іванчуківка Ізюмського району.
Як встановило розслідування, перебуваючи на території тимчасово окупованої громади, вони брали участь у масових репресіях проти місцевих жителів.
За даними слідства, на початку квітня 2022 року фігуранти увірвалися до приватного домоволодіння колишнього учасника АТО.
Під час «нальоту» зловмисники витягли на подвір’я 57-річного потерпілого, зв’язали його і почали вимагати нібито наявну у нього вогнепальну зброю.
Використавши це як «привід для з’ясування обставин», рашисти ув’язнили чоловіка до російської катівні на тимчасово окупованій частині регіону. Згодом потерпілого вивезли до однієї із тюрем в росії, де його закатували до смерті.
За матеріалами Служби безпеки всім трьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Тривають комплексні заходи для притягнення кожного окупанта до відповідальності за злочини проти нашої держави. Кожного з них буде знайдено і покарано.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet