Заочну підозру отримав митрополит УПЦ (МП), який благословив окупантів на захоплення Ізюма

Служба безпеки та Національна поліція зібрали докази підривної діяльності на колишнього митрополита Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ (МП) – Олега Іванова (Єлисея), який переховується в росії.

Після захоплення частини території Харківщини на початку повномасштабної війни клірик один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України.

За матеріалами справи, фігурант нав’язував прихожанам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати рашистів.

Крім цього, він організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи москви під час проведення церковних літургій.

Утім, після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов втік разом з російськими окупантами до країни-агресора.

Там фігурант регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Іванова в інтересах кремля.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Служба безпеки України