Заочний вирок отримав окупант, який на Чернігівщині тримав у заручниках 369 цивільних людей
За доказовою базою Служби безпеки 12 років тюремного ув’язнення заочно отримав ще один рашист, який вчиняв воєнні злочини під час окупації частини Чернігівської області.
Йдеться про 37-річного капітана Семена Соловова (позивний «Клен») – командира зведеного загону 228-го мотострілецького полку збройних сил рф (в/ч 22316).
За матеріалами справи, у березні 2022 року його підрозділ брав участь у захопленні селища Ягідне.
Перебуваючи в населеному пункті, Соловов віддав наказ підлеглим зігнати цивільних мешканців населеного пункту до підвалу селищної школи, де окупанти облаштували штаб.
Таким чином майже місяць рашисти тримали в заручниках 369 місцевих жителів, серед яких було 69 неповнолітніх.
Як встановило розслідування, людей зачинили у підвальному приміщенні площею 197 м² без світла, вентиляції, достатньої кількості води та їжі.
У такий спосіб окупанти використовували потерпілих як «живий щит» командного пункту рф.
Через неможливість вчасно отримати меддопомогу у застінках померло 10 осіб похилого віку.
При цьому рашисти забороняли виносити померлих з підвалу, які тривалий час залишались у приміщенні разом із живими людьми.
Також Соловов неодноразово погрожував потерпілим підірвати їх усіх.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Соловова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet