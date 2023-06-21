Заперечувала російську збройну агресію проти України — на Харківщині викрито чергову шанувальницю політики Кремля

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що з початку вторгнення зс рф на територію с. Малий Бурлук Куп’янського району місцева мешканка активно виступала за «руський мир». Маючи проросійські погляди, жінка публічно заперечувала збройну агресію рф проти України та намагалась переконати оточуючих у необхідності жити за «новими законами».

Однак бажання підозрюваної жити за «новими законами» не виповнилось, натомість за свої висловлювання їй доведеться відповідати за українським законодавством.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура