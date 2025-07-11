Заплатили понад ₴2,1 млн за рослини, які не отримали – затримано посадовця КП УЗН Святошинського району Києва

Прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру посадовій особі Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва за фактом розтрати коштів місцевого бюджету під час закупівель рослин.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Так, у березні – квітні 2023 комунальне підприємство провело тендерну закупівлю саджанців дерев та кущів на загальну суму понад 5,2 млн гривень.

Встановлено, що під час виконання цього договору підозрюваний вносив завідомо неправдиві данні у накладні щодо поставок комунальному підприємству відповідної продукції, на підставі яких постачальнику перераховували кошти. Насправді ці рослини Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва не отримало.

Як наслідок бюджету столиці завдано збитків на суму 2,1 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Пресслужба Київської міської прокуратури