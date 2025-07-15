Заплатили за неякісний ремонт дороги в центрі Києва ₴5 млн – повідомлено про підозру посадовцю КК «Київавтодор» та інженеру

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику відділу управління капітального будівництва КК «Київавтодор» та головному інженеру приватного товариства, за фактом пособництва підприємцям, які неякісно відремонтували дорогу, однак попри це, такі роботи прийняли та оплатили.

Головний інженер приватного товариства, що проводило дослідження якості асфальтобетону, вніс до протоколів випробувань недостовірні відомості щодо якості матеріалів, що надалі слугувало складанню актів виконаних робіт на основі зазначених підроблених протоколів випробувань.

Начальник відділу комунальної корпорації «Київавтодор» підписав акти виконаних робіт. При цьому підозрювані знали, що роботи з капітального ремонту ділянки дороги від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського виконані не якісно, не можуть бути прийняті та потребують перероблення.

Своїми діями посадові особи сприяли у заволодінні бюджетними грошима підприємцям, які проводили роботи та отримали оплату за неякісний ремонт.

Таким чином бюджету столиці завдано шкоду на майже 5 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури