Заплатили за незавершений ремонт скверу в Шевченківському районі понад ₴6 млн. – судитимуть посадовця КО «Київзеленбуд»

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що у вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн гривень.

Згідно з договором, усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі.

Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані. Зокрема, під час проведення огляду працівники підрядної організації почали висаджувати квіти, які згідно актів виконаних робіт уже давно висаджені, а також проводити ремонтні роботи.

Пресслужба Київської міської прокуратури