Заплатив майже ₴2,8 млн. податку за землю, якою користується інше товариство – у службовій недбалості підозрюють посадовця «Надр України»

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості керівнику одного з управлінь ПрАТ НАК «Надра України» (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що товариство отримало у власність дві будівлі у центрі Києва – на вул. Золотоворітській та Володимирській та оформило право користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані.

Згодом «Надра України» продало ці будівлі приватному товариству. Попри це, підозрюваний з 2018 по 2022 рік складав та підписував документи на сплату земельного податку на ділянку, якою товариство вже не користувалося.

Таким чином ПрАТ НАК «Надра України» заплатили майже 2,8 млн гривень податку за землю, якою користувалось інше приватне товариство. Зазначимо, що завдяки реагуванню правоохоронних органів приватне товариство, яке користувалось землею, перерахувало ПрАТ НАК «Надра України» ці 2,8 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури