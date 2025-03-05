Заподіяли мільйонних збитків сфері оборони: на Чернігівщині знешкодили ОЗГ з розкрадання бюджетних коштів

Поліція встановила причетність організованої злочинної групи до схеми систематичного привласнення бюджетних коштів на закупівлі матеріальних цінностей для військових частин за завищеними цінами. До складу ОЗГ входили керівник квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових гарнізонів Чернігівщини та його підлегла, а також цивільний комерсант. Збитки сфери оборони від протиправних дій спільників перевищили 3 мільйони гривень.

В процесі досудового розслідування слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області за оперативного супроводження регіонального Управління стратегічних розслідувань встановили, що керівник квартирно-експлуатаційного відділу гарнізону створив та очолив організовану злочинну групу, діючи з метою особистого збагачення.

До діяльності ОЗГ військовий чиновник залучив свою підлеглу, а також цивільного постачальника матеріальних цінностей на потреби Сил оборони України. Спільники, діючи згідно із заздалегідь розподіленими ролями та функціями, реалізували злочинну схему заволодіння бюджетними коштами на заготівлі твердого палива (дров) для потреб гарнізону.

Слідство встановило, що упродовж 2022 року члени ОЗГ провели 3 масштабні оборудки з постачання дров для опалення військових частин за цінами, що більш ніж удвічі перевищували середньоринкові. Сумарні збитки, завдані сфері оборони України, склали понад 3 мільйони гривень.

Наразі слідчі поліції Чернігівщини за погодженням з прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили обом посадовцям про підозру у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі організованої злочинної групи, в умовах воєнного стану, у великих та особливо великих розмірах (ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України).

60-річному цивільному комерсантові оголошено підозру у вчиненні пособництва у вказаній вище діяльності у складі організованої злочинної групи з розтрати чужого майна (ч. 5 статті 27, ч. 5 статті 191 КК України).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області