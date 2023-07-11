Заподіяння державі понад півмільйона гривень збитків – у Житомирі підозрюють експосадовця Служби автодоріг

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури експосадовцю обласної установи повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідство встановило, що злочин скоєно протягом жовтня-грудня 2018 року, при прийомі посадовцем проектної документації для проведення капремонту автодороги загального користування державного значення на Житомирщині.

Підозрюваний, який на той час обіймав посаду заступника начальника Служби автомобільних доріг в області, підписав надані проектувальником акти здачі-приймання виконаних робіт передчасно, без висновків обов’язкової експертизи.

На підставі цього проектувальнику перераховано з бюджету понад 505 тис. грн. Хоча згодом експертна комісія виявила помилки та невідповідність виконаного проекту щодо дотримання вимог до якості та експлуатаційної безпеки об’єкту.

У зв’язку з перебуванням фігуранта за кордоном, його оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції. Оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури