Заподіяння збитків довкіллю майже на ₴775 тис. – на Житомирщині директору  повідомили про підозру (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури, за наявності достатніх доказів, директору підприємства повідомили про підозру у забрудненні земель речовинами і відходами, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239 КК України).

Слідством установлено, що директор приватного підприємства, яке займається виробництвом молочної продукції, тривалий час, протягом грудня 2017 – серпня 2022 років надавав підлеглим незаконні вказівки щодо вивезення та скидання виробничих відходів у недозволених місцях.

Зокрема, у порушення спеціальних дозвільних правил, відходи від молочної продукції систематично скидалися безпосередньо у відкритий ґрунт на околиці села Березівської сільської ради Житомирського району.

За висновками експертів, унаслідок цього на земельній ділянці площею 8,2 га утворилися цілі водойми з відходів, які містять шкідливі хімічні речовини, що проникають у ґрунтові води та створюють небезпеку.

Протиправними діями довкіллю заподіяно збитків на загальну суму майже 775 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить відділ поліції № 1 Житомирського райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури