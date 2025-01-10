Запоріжжі судитимуть вісьмох членів злочинної організації

Так званий кримінальний авторитет та група його посібників спеціалізувалися на квартирних крадіжках і вимаганнях. Поліцейські задокументували їхню злочинну діяльність, провели досудове розслідування та вже скерували до суду обвинувальний акт. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Припинили протиправну діяльність злочинної організації працівники слідчого управління обласного главку поліції разом із оперативниками управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної та Вознесенівської окружної прокуратур.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що 44-річний місцевий мешканець організував діяльність угруповання. Маючи вплив та авторитет у кримінальному середовищі, залучив до участі чоловіків віком від 23 до 46 років. Організатор визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв плани вчинення злочинів, розподіляв ролі та функції між співучасниками.

У структурі злочинної організації діяло два відокремлених підрозділи. Члени одного спеціалізувалися на вимаганні коштів з громадян та підприємців, а другого – на крадіжках з квартир, будинків тощо.

Зловмисники ретельно готувалися до кожного злочину – вивчали розпорядок дня потерпілих, членів родини та сусідів, робили розвідку місцевості, обстежували територію на наявність камер, охоронної сигналізації, вивчали замки вхідних дверей, стежили за домівками та своїми майбутніми жертвами. При вчинені злочину дотримувалися суворої конспірації – використовували маски або балаклави, перчатки, радіостанції для комунікації між собою.

Правоохоронці за силової підтримки підрозділів КОРД та БПОП затримали організатора та всіх членів злочинної організації. За їх адресами, у гаражних приміщеннях та транспортних засобах працівники поліції провели низку обшуків та вилучили речові докази.

Поліцейські зібрали докази їхньої причетності до скоєння трьох крадіжок з помешкань громадян та двох фактів вимагання. В результаті протиправних дій фігуранти незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму майже 3 800 000 гривень.

Усім зловмисникам було повідомлено про підозру. Залежно від ролі та участі, дії учасників злочинної організації кваліфіковані за ч.ч. 2, 5 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Відділ комунікації поліції Запорізької області