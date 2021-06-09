Запоріжжі заступника директора КП викрито на хабарі за здійснення підприємницької діяльності на території парка відпочинку

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя заступника директора комунального підприємства у сфері культури та відпочинку викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від суб’єкта господарювання 15 тис грн за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі на території парка відпочинку.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми неправомірної вигоди. Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції поліції України та відділом поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури