Запорізька поліція попереджає працівників сільськогосподарських підприємств про нову шахрайську схему

Особи представляються співробітниками торгової організації з продажу мінеральних добрив. Після усної домовленості про поставку товару, пройдисвіти зникають з отриманими коштами. З березня поточного року до територіальних підрозділів поліції надійшло п’ять заяв про подібні оборудки. Загальна сума збитків агрогосподарств становить близько 970 тисяч гривень.

15 вересня об 11 годині до Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся 64-річний мешканець Федорівської об’єднаної територіальної громади Пологівського району, який став жертвою шахрайських дій.

Заявник розповів, що 26 серпня до нього, як до керівника фермерського господарства зателефонував невідомий, назвався представником організації з продажу мінеральних добрив. В результаті переговорів сторони уклали усну домовленість на придбання продукції на суму близько 95 тисяч гривень. 27 серпня фермерське господарство перерахувало грошові кошти, але товар так і не отримали. До 10 вересня «представник» постачальника виходив на зв’язок із різноманітними обіцянками та вибаченнями, а потім вимкнув телефон і зник.

За даним фактом дізнавачем Пологівського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Ведеться досудове розслідування.

З кінця березня поточного року по теперішній час аналогічні заяви надійшли до територіальних підрозділів поліції від керівників сільгосппідприємств міста Токмак, смт Більмак, смт Веселе.

Запорізька поліція звертається до підприємців, представників агрогосподарств, фермерів з проханням негайно звертатись до територіальних підрозділів поліції, якщо до них надходять подібні пропозиції від сумнівних торгуючих організацій.

А також вкотре закликає громадян бути обачними та застерігає від необдуманих кроків, які можуть в подальшому вартувати заощаджень або цінних речей. Якщо ж Ви або Ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами шахраїв – не чекайте, а негайно телефонуйте у службу «102»!

Відділ комунікації поліції Запорізької області