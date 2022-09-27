Запорізька поліція розшукує грабіжника (фото)

У Вознесенівському районі невідома особа шляхом ривка з шиї потерпілої заволоділа золотим ланцюжком з хрестиком. Поліція закликає відгукнутися громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе у розслідуванні.

24 вересня до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що у Вознесенівського району на бульварі Центральному неподалік зупинки громадського транспорту невідомий юнак віком близько 17-18 років зірвав з шиї перехожої жінки золотий ланцюжок з хрестиком.

Прикмети ймовірного грабіжника: зріст близько 180 см, середньої статури. Був одягнений: світлі кросівки, чорний спортивний костюм з білими смугами.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Наразі проводяться необхідні оперативно-пошукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події, а також пошук ймовірних свідків.

Запорізька поліція просить усіх громадян, які могли бути свідками вказаної події, повідомити інформацію за телефонами «102», 061-224-10-28 або 068-303-10-93.

Відділ комунікації поліції Запорізької області