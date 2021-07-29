Запорізька поліція вилучила пістолети і близько 900 патронів у підозрюваного у скоєнні квартирної крадіжки (фото)

Слідчо-оперативні заходи провели в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом крадіжки з квартири жительки міста. В результаті санкціонованого обшуку, поліцейські виявили не тільки велику кількість злодійських «інструментів», але і частину викраденого майна. Також чоловік зберігав зброю і боєприпаси.

На початку липня 2021 року в Хортицькому районі Запоріжжя була скоєна крадіжка з квартири будинку по вулиці Калнишевського. Невідомі проникли в приміщення вночі, підібравши ключ до вхідної двері. Власниця заявила до поліції про матеріальний збиток, спричинений у великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР та розпочато розслідування провадження за ознаками ч.4 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Здійснюючи подальші оперативні заходи, поліцейські встановили, що до вчинення цього злочину ймовірно причетний житель Запоріжжя. Поліцейські зібрали інформацію і матеріали, які дозволили отримати санкцію на проведення обшуку за місцем проживання.

28 липня працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 спільного з колегами із Запорізького районного управління та слідчими провели санкціонований обшук в квартирі 41-річного жителя вулиці Руставі.

Результат перевершив очікування правоохоронців. В приміщенні було виявлено 11 зв’язок різноманітних ключів, металеві ломи, набір відмичок, викрутки, личинки замків, щипці, рукавички та інші знаряддя злодійського промислу.

В прихованих місцях квартири, працівники поліції знайшли 13 наручних механічних та електронних годинників, прикраси, ювелірні вироби, монети та купюри різних іноземних валют, а також шубу з натурального хутра.

Крім цього, у приміщенні поліцейські виявили два пістолети, один з яких схожий на пістолет Макарова та 3 магазини до нього. В упаковках, коробках і просто в полімерних пакетах виявлено в загальній кількості близько 900 різнокаліберних патронів.

Після проведення спеціальних експертиз буде прийняте рішення про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Запорізької області