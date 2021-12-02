Запорізькі поліцейські примусово повернули «кримінального» іноземця до країни походження

2 грудня через пункт перетину державного кордону «Аеропорт Бориспіль» поліцейські видворили в країну громадянської належності громадянина Грузії, який звільнився з місць позбавлення волі та не мав законних підстав для перебування в Україні. Також до адміністративної відповідальності притягнуто двох іноземців-прорушників міграційного законодавства.

43-річний громадянин Грузії має багатий кримінальний досвід та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

У 2019 році, іноземець після скоєння чергової крадіжки, намагаючись уникнути кримінального покарання, під час досудового розслідування порушив умови обраного відносно нього запобіжного заходу – домашнього арешту. Переховувався від правоохоронних органів та був оголошений у розшук.

Тому, останній вирок суду правопорушник отримав у вигляді двох років позбавлення волі. Відбував покарання іноземець в державній установі «Бердянська виправна колонія №77».

4 листопада засуджений звільнився з пенітенціарної установи на території області та не мав жодних підстав для подальшого перебування в Україні. Відтак, співробітники Управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області з інспекторами Управління державної міграційної служби доставили кримінального іноземця до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Відносно нього було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2 грудня, на виконання ухвали суду щодо примусового видворення за межі України вказаного громадянина Грузії, його супроводжено до пункту перетину державного кордону «Аеропорт Бориспіль», через який він повернувся до країни походження.

Управлінням міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюються профілактичні заходи щодо дотримання міграційного законодавства іноземними громадянами.

20 листопада під час відпрацювання Олександрівського району міста Запоріжжі було виявлено громадянина Республіки Азербайджан 1985 року народження, який здійснював реалізацію продуктів харчування, не маючи на це законних підстав, передбачених міграційним законодавством. Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП. Санкція статті передбачає накладенні штрафу у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, 24 листопада поліцейські розшукали та притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення 26-річного громадянина Індії. У липні цього року іноземець був відрахований з вищого навчального закладу, у зв’язку з чим йому було скасовано посвідку на тимчасове проживання. Чоловік мав у найкоротші терміни виїхати за межі нашої країни, проте намагаючись уникнути відповідальності за незаконне перебування в Україні, він переховувався від правоохоронних органів.

Управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Міграційної служби продовжують вживати всі необхідні заходи щодо протидії нелегальній міграції та закликають іноземних громадян дотримуватися чинного законодавства

Нагадаємо: У Запоріжжі співробітники поліції встановили особу порушника, який вчинив хуліганські дії в продовольчій крамниці.

Відділ комунікації поліції Запорізької області