Запорізькі поліцейські викрили підозрюваного у розповсюдженні порнографічної продукції

В ході санкціонованого обшуку співробітники поліції вилучили у місцевого мешканця комп’ютерну техніку, на якій зберігалася порно-інформація. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

1 вересня поліцейські Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчим Заводського відділення поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури на підставі ухвали Заводського районного суду Запоріжжя в рамках відкритого кримінального провадженні за ознаками ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів що містить дитячу порнографію) Кримінального кодексу України провели санкціонований обшук.

З квартири 30-річного місцевого мешканця поліцейські вилучили комп’ютерну техніку: один системний блок та ноутбук, на яких зберігалася інформація порнографічного характеру, в тому числі дитяча. За попередніми даними слідства, фігурант займався розповсюдженням цієї продукції протягом року.

Всі вилучені відеозаписи направлені на проведення ряду спеціальних експертиз. Після надходження висновків експертів буде прийняте рішення щодо оголошення чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів що містить дитячу порнографію) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Запоріжжя