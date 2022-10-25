запорізькі поліцейські встановлюють обставини загибелі двох немовлят

Тіла новонароджених дітей знайшли у Шевченківському районі на території будівництва.

24 жовтня о 18:22 до ВП №3 Запорізького РУП надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля будівництва між бетонними насипами жінка помітила труп маленької дитини.

При огляді місця події працівники поліції виявили ще одне мертве немовля.

Тіла новонароджених направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі правоохоронці проводять усі необхідні розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків, очевидців події та особи породіллі. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Поліція закликає громадян, які мають будь-яку інформацію щодо матері або обставин події, повідомити до місцевого відділу поліції за номерами 287-20-02 або 102.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області