Запорізькі поліцейські викрили мародера, який обкрадав зруйновані будинки в Оріхові

Чоловік проникав до помешкань місцевих жителів, які виїхали, та виносив цінні речі. Наразі доведено причетність фігуранта до двох аналогічних злочинів. Речові докази вилучено. Правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення.

З початком повномасштабного вторгнення поліцією Запорізької області зафіксовані випадки, коли мародери розкрадали майно громадян, які покинули свої домівки, рятуючись від обстрілів та бомбардувань.

Так, упродовж липня – серпня до працівників Пологівського районного відділу поліції за допомогою звернулися двоє жителів Оріхова. Потерпілі повідомили, що через безпекову ситуацію на деякий час виїжджали з міста, а повернувшись додому – виявили крадіжку особистого майна.

На місці події поліцейські встановили, що зловмисник зламував замки дверей, проникав до пошкоджених внаслідок обстрілів рф приватних будинків та викрадав побутові прилади та комп’ютерну техніку.

У результаті проведення оперативних заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили, що до злочину причетний 55-річний місцевий мешканець.

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили речі потерпілих – відеокамеру, планшет та два цифрових фотоапарати. Після проведення слідчих дій їх буде повернуто власникам.

Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Пологівської окружної прокуратури. Встановлюється причетність зловмисника до вчинення аналогічних злочинів на території міста.

Відділ комунікації поліції Запорізької області