Запорізькі поліцейські викрили шахрая, який привласнив майже 280 000 гривень військовослужбовця

Молодик, скориставшись втраченою захисником сім-карткою, отримав доступ до його банківського рахунку та викрав гроші. Правоохоронці зібрали вичерпні докази причетності зловмисника до скоєння злочину та повідомили йому про підозру. За вчинене фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Викрили протиправну діяльність 26-річного раніше судимого жителя обласного центру оперативники управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області разом зі слідчими відділу № 5 (Хортицький) Запорізького райуправлінння поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що у березні цього року 40-річний військовослужбовець втратив мобільний телефон, проте картку одразу не заблокував. Зловмисник скористався втраченою сім-карткою, вставив її до свого ґаджета та відновив пароль входу до мобільного додатку банку за допомогою смс, яке прийшло на цей номер. Так, отримавши доступ до банківських рахунків потерпілого, перераховував на свій рахунок та рахунки інших осіб гроші, які потім знімав у банкоматах Запоріжжя. Таким чином правопорушник привласнив близько 280 000 гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Найсуворіша санкція статей передбачає до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області