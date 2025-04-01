Запорізькі поліцейські заочно повідомили про підозру росіянину, який катував жителя тимчасово окупованого Мелітополя

48-річний колишній співробітник ФСБ, призначений на посаду так званого заступника голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області з питань безпеки, застосовував жорстокі методи впливу до викрадених на Мелітопольщині громадян. Поліцейські зібрали докази його протиправної діяльності та заочно повідомили про підозру.

В межах досудового розслідування слідчі Мелітопольського райуправління поліції встановили, що у березні 2022 року фігурант за попередньою змовою із представниками збройних сил рф незаконно позбавили волі місцевого жителя.

Окупанти натягли потерпілому на голову шапку, замотали клейкою стрічкою та примусово затягли до автівки. Після цього чоловіка відвезли до катівні, розташованої в захопленій росіянами адміністративній будівлі ізолятора тимчасового тримання, де незаконно утримували впродовж 10 днів.

Росіянин силою намагався схилити потерпілого до співпраці та вивідати цікаву йому інформацію, завдаючи своїй жертві фізичного болю та страждань: разом із іншими військовими рф завдавав побоїв кулаками, палицею та прикладом автомата, бив головою об підлогу та катував електричним струмом.

18 березня на підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Веселівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури заочно повідомили воєнному злочинцю про підозру. Йому інкримінували ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області