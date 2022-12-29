Запорізькі поліцейські запобігли розповсюдженню наркотика Альфа-PVP на суму понад ₴2,5 млн.

В одному з пунктів поштових відправлень міста правоохоронці виявили та вилучили пакунки із психотропом вагою понад 5 кілограмів. Заборонену речовину направлено на експертне дослідження. Тривають слідчі дії.

27 грудня працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області ДБН НПУ отримали оперативну інформацію про те, що в одному з пунктів видачі поштових відправлень в Шевченківському районі зберігається пакунок з ймовірно психотропною речовиною.

Цього ж дня, перевіряючи отриману інформацію, слідчий ВП №3 ЗРУП, оперативники УБН ДБН НПУ та працівники Кінологічного центру ГУНП в Запорізькій області провели огляд місця події. В результаті слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили два пакунки з вже розфасованою кристалічною речовиною зеленого кольору (попередньо – психотропна речовина Альфа-PVP) вагою понад 5 кілограмів. Під час зазначених заходів місце зберігання забороненої речовини позначив службовий собака Жетон.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Все вилучене направлено на експертне дослідження.

Завдяки професійним діям поліцейських було перекрито канал надходження та недопущено розповсюдження психотопної речовини серед містян, а значить, як наслідок, – попереджено можливі інші злочини. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить понад 2,5 мільйони гривень.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного обігу психотропів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області